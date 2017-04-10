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Виктор Гончаров: «Знаю, что юниорская сборная Беларуси не провела перед ЧЕ ни одного подготовительного турнира»

11.04.2017 16:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров поделился мнением о выступлении юниорской сборной Беларуси на чемпионате Европы.

«Это было ожидаемо. Эта команда была создана Натальей Мелянюк на базе РЦОП Бреста. Они с детства показывали хороший волейбол. Эти девушки уже прошли огонь, воду и медные трубы. Они объездили многие страны, их уже «били» взрослые команды, они участвовали в чемпионате Беларуси. У них есть опыт, который нужен для завоевания медалей.

Я знаю точно, что эта команда не провела перед чемпионатом Европы ни одного подготовительного турнира. Они провели сбор перед ЧЕ, сыграли один матч с «Минчанкой» и на этом все закончилось.

В этой сборной наблюдается единение тренера и команды, они нашли общий язык. Наталья Мельенюк идет своим путем, не слушая никого. Она выбрала тот путь, который ее устраивает. У нас детские тренеры неплохо работают. Но у нас отсутствует качественный переход от детей во взрослые команды. У нас нет дублей, где работали бы профессиональные тренеры.

Существует проблема смены гражданства. Много талантливых детей уезжают за рубеж, и мы остаемся ни с чем. Там совсем другие зарплаты и молодые люди иногда на это бросаются. Потом некоторые возвращаются, но мы уже не можем заиграть их за национальную сборную», – сказал Гончаров в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров поделился мнением о выступлении юниорской сборной Беларуси на чемпионате Европы.

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