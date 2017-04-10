Сборная Беларуси в матче основного раунда квалификации чемпионата Европы-2018 сыграла вничью с командой Голландии.

Квалификации ЧЕ-2018

Основной раунд

Группа А

Беларусь – Голландия 3:3

Италия – Грузия – 17.00

Положение команд: Италия — 6 очков (2 матча), Грузия — 2 (2), Беларусь — 2 (3), Голландия — 2 (3).

Для того, чтобы белорусы заняли 2-е место в группе и продолжили борьбу за попадание в финальную часть, итальянцы в заключительном матче квалификации должны обыграть грузин.

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