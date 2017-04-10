﻿ Кевин Лаланд: «Еще семь лет назад у меня спрашивали: «Беларусь – это какой-то российский город?». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кевин Лаланд: «Еще семь лет назад у меня спрашивали: «Беларусь – это какой-то российский город?»

11.04.2017 16:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Вратарь сборной Беларуси Кевин Лаланд рассказал о приезде в состав национальной команды.

— У Лингле, Бэйлена и Плэтта был непростой сезон — они меняли клубы, боролись с травмами. Так что не стоит спешить с осуждением. Лично я прилетел, потому что чувствую благодарность и ответственность перед Беларусью за то, что однажды эта страна позволила мне осуществить мечту.

За те годы, что я в Минске, хоккей стал здесь национальным видом спорта, он сделал страну узнаваемой во всем мире. Еще семь лет назад у меня спрашивали: «Беларусь? Это что — какой-то российский город?». Беларусь навсегда останется моим вторым домом, и это не пустая болтовня. Если я скажу, что совсем не ощущаю себя белорусом, то совру. Пять лет из своих 30 я провел в Минске и чувствую, что люди действительно приняли меня как своего, – рассказал Лаланд.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вратарь сборной Беларуси Кевин Лаланд рассказал о приезде в состав национальной команды.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Виктор Гончаров: «Знаю, что юниорская сборная Беларуси не провела перед ЧЕ ни одного подготовительного турнира»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика