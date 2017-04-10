Вратарь сборной Беларуси Кевин Лаланд рассказал о приезде в состав национальной команды.

— У Лингле, Бэйлена и Плэтта был непростой сезон — они меняли клубы, боролись с травмами. Так что не стоит спешить с осуждением. Лично я прилетел, потому что чувствую благодарность и ответственность перед Беларусью за то, что однажды эта страна позволила мне осуществить мечту.

За те годы, что я в Минске, хоккей стал здесь национальным видом спорта, он сделал страну узнаваемой во всем мире. Еще семь лет назад у меня спрашивали: «Беларусь? Это что — какой-то российский город?». Беларусь навсегда останется моим вторым домом, и это не пустая болтовня. Если я скажу, что совсем не ощущаю себя белорусом, то совру. Пять лет из своих 30 я провел в Минске и чувствую, что люди действительно приняли меня как своего, – рассказал Лаланд.