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Павел Булацкий: «У БГТРК просто не хватает техники для показа матчей 3-го тура чемпионата Беларуси»

11.04.2017 17:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор дирекции телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий прокомментировал отсутствие в программе передач матчей 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

«Насчет субботних игр. У нас просто не хватает техники на все. В этому году совпали католическая и православная Пасхи, поэтому в субботу две ПТС будут заняты на трансляции богослужений, которые начинаются вечером. А третья, последняя, будет в Бобруйске на хоккейном матче Беларусь — Германия.

Мы хотели в пятницу провести прямую трансляцию матча «Днепр» — «Крумкачы» из Могилева и просили АБФФ перенести начало матча на 17.00, потому что в 19.15 опять же начинается хоккей Беларусь — Германия, но федерация отказалась», – сказал Булацкий.

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги. 

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Павел Булацкий: «У БГТРК просто не хватает техники для показа матчей 3-го тура чемпионата Беларуси»

 
Теги: Могилев
 
 
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Директор дирекции телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий прокомментировал отсутствие в программе передач матчей 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

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