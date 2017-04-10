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Павел Булацкий: «У БГТРК просто не хватает техники для показа матчей 3-го тура чемпионата Беларуси»
11.04.2017 17:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор дирекции телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий прокомментировал
«Насчет субботних игр. У нас просто не хватает техники на все. В этому году совпали католическая и православная Пасхи, поэтому в субботу две ПТС будут заняты на трансляции богослужений, которые начинаются вечером. А третья, последняя, будет в Бобруйске на хоккейном матче Беларусь — Германия.
Мы хотели в пятницу провести прямую трансляцию матча «Днепр» — «Крумкачы» из Могилева и просили АБФФ перенести начало матча на 17.00, потому что в 19.15 опять же начинается хоккей Беларусь — Германия, но федерация отказалась», – сказал Булацкий.
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Директор дирекции телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий прокомментировал отсутствие в программе передач матчей 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
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