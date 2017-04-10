Управляющий директор компании ЕГФ-Маркетинг Давид Шлезяк поделился мнением о развитии БГК.

- В этом сезоне БГК им. Мешкова выступал в элитной группе Лиги чемпионов. Почему БГК пригласили в число наиболее сильных команд?

– В ЕГФ существует весьма четкий перечень критериев. Есть клубы, которые на протяжении долгих лет зарабатывали право выступать в элитной группе. Это «Барселона», «Киль» «Веспрем» и так далее. И есть несколько клубов, которые стремятся в элиту в последние годы. Их вступление мы оцениваем в том числе по маркетинговому критерию: телекартинке, наличию спонсоров, вкладу в европейский гандбол. Группа экспертов ЕГФ-Маркетинга вырабатывает рекомендацию для Исполнительного комитета ЕГФ. Для нас в межсезонье стало совершенно очевидным, что БГК имени Мешкова является одним из главных кандидатов на участие в элитной группе. Прогрессируют все аспекты работы клуба. Таким образом, мы выработали свои рекомендации и Исполнительный комитет ЕГФ принял решение в пользу белорусского чемпиона. Мы положительно оцениваем перспективы БГК им. Мешкова по участию в элитных группах и в дальнейшем.

- Как вы оцените маркетинговую деятельность БГК имени Мешкова?

– Каждой игре в Лиге чемпионов дается оценка по ряду критериев. Маркетинговые супервайзеры приезжают на все матчи группового турнира. Все отчеты супервайзеров были положительными. Поначалу были некоторые шероховатости, но они были быстро скорректированы, и мы получили, в целом, очень хороший результат по поединкам в Бресте. Нам всегда важно, чтобы клуб вносил положительный вклад в развитие гандбола и здесь мы это наблюдаем. Должен быть не просто матч продолжительностью 60 минут, вокруг него должно быть много событий. Мы убеждены, что в этом заключается будущее гандбола. Спорт и индустрия развлечений объединяются все теснее. Да, сначала должна быть спортивная составляющая, но также должны быть предматчевые шоу, развлечения для зрителей, выступления чирлидерш в тайм-аутах, что добавляет ценности в матч как явление. Конечно, мы уделяем значительное внимание качественной телекартинке и здесь в этом плане также проделана большая работа. Беларусь уже обладает гандбольными традициями. Будучи игроком, я приезжал сюда в составе своей сборной. Если клуб выступает на таком уровне как БГК, он становится частью европейской семьи и люди за пределами вашей страны начинают лучше узнавать Беларусь.

- 9 апреля БГК исполнилось 15 лет. Можете ли вы оценить путь, проделанный белорусским чемпионом?

– У нас есть однозначное мнение: брестчане развиваются с каждым годом. Клуб постоянно учится, прогрессирует и, самое главное, не хочет останавливаться на достигнутом. Это очень важно, так как мы выступаем за устойчивое развитие. Разовая скупка всех игроков и попытка совершать резкие рывки выглядит не совсем правильным подходом. Надо стабильно развиваться, обладать некоторым терпением, должна быть преемственность. Ты не можешь также купить зрителей – их надо взрастить. Надо делать из игры настоящий ивент, привлекать детей на трибуны, чтобы те рассказывали друзьям и зрительская аудитория росла. Все это в Бресте получается на хорошем уровне. Мы верим, что в БГК есть мотивация расти дальше. Ваша команда уже на равных сражается с грандами. Если продолжать так же плодотворно работать, вместе с опытом участия в таких играх придут и победы. Я совершенно не удивлюсь, если уже через год или два БГК будет бороться за выход в Финал четырех Лиги чемпионов. В поединках против «Фленсбурга» победил именно опыт, а не более сильная команда.

- Ваши впечатления о Бресте?

– Я впервые в Бресте. Раньше бывал только в Минске. Гандбол в Cтаром свете во многом – спорт региональных городов. И в Европе благодаря результатам БГК существует представление, что сегодня гандбольная столица Беларуси находится в Бресте, – сказал Шлезяк.