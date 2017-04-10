﻿ Дмитрий Юсов: «Руководством «Слуцка» и главным тренером перед нами поставлена конкретная задача – быть в пятерке». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Юсов: «Руководством «Слуцка» и главным тренером перед нами поставлена конкретная задача – быть в пятерке»

11.04.2017 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник «Слуцка» Дмитрий Юсов в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу рассказал о задаче команды на сезон.

- Выступление «Слуцка» стало главным сюрпризом начального отрезка. Признайся, и сами ведь не ожидали, что так попрет?

– Почему не ожидали? Провели хорошую предсезонку, команда усилилась. А руководством клуба и главным тренером перед нами поставлена конкретная задача — быть в пятерке.

- Однако...

– Когда преследуешь высокие цели, это отлично! А для нас — совсем не лишний стимул и мотивация. Чем мы хуже других? – сказал Юсов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Слуцка» Дмитрий Юсов в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу рассказал о задаче команды на сезон.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Павел Булацкий: «У БГТРК просто не хватает техники для показа матчей 3-го тура чемпионата Беларуси»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика