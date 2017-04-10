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Дмитрий Юсов: «Руководством «Слуцка» и главным тренером перед нами поставлена конкретная задача – быть в пятерке»
11.04.2017 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Слуцка» Дмитрий Юсов в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу рассказал о задаче команды на сезон.
- Выступление «Слуцка» стало главным сюрпризом начального отрезка. Признайся, и сами ведь не ожидали, что так попрет?
– Почему не ожидали? Провели хорошую предсезонку, команда усилилась. А руководством клуба и главным тренером перед нами поставлена конкретная задача — быть в пятерке.
- Однако...
– Когда преследуешь высокие цели, это отлично! А для нас — совсем не лишний стимул и мотивация. Чем мы хуже других? – сказал Юсов.
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Дмитрий Юсов: «Руководством «Слуцка» и главным тренером перед нами поставлена конкретная задача – быть в пятерке»
Полузащитник «Слуцка» Дмитрий Юсов в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу рассказал о задаче команды на сезон.
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