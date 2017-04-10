Полузащитник «Слуцка» Дмитрий Юсов в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу рассказал о задаче команды на сезон.

- Выступление «Слуцка» стало главным сюрпризом начального отрезка. Признайся, и сами ведь не ожидали, что так попрет?

– Почему не ожидали? Провели хорошую предсезонку, команда усилилась. А руководством клуба и главным тренером перед нами поставлена конкретная задача — быть в пятерке.

- Однако...

– Когда преследуешь высокие цели, это отлично! А для нас — совсем не лишний стимул и мотивация. Чем мы хуже других? – сказал Юсов.