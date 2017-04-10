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В финальном рейтинге проспектов драфта НХЛ-2017 белорус Еременко поднялся на 104 позиции, Сушко – 72-й
11.04.2017 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало финальный рейтинг проспектов предстоящего драфта. В североамериканском списке полевых игроков по-прежнему два белоруса — форвард «Оуэн-Саунд» (OHL) Максим Сушко (1999) и защитник «Калгари» (WHL) Владислав Еременко (1999). Позиции Сушко по сравнению с январской версией рейтинга практически не изменились: он продвинулся на одну строку — с 73-й на 72-ю.
А вот Еременко совершил серьезный скачок — со 199 на 95 место, что заметно улучшило перспективы попадания на драфт. Уроженец Витебска в нынешнем сезоне провел в «регулярке» WHL 62 игры и набрал 25 (6+19) очков при показателе полезности -1 и 28 минутах штрафа.
А первым номером драфта-2017 скауты по-прежнему видят центрфорварда «Брандона» (WHL) Нолана Патрика (1998).
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В финальном рейтинге проспектов драфта НХЛ-2017 белорус Еременко поднялся на 104 позиции, Сушко – 72-й
Сегодня Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало финальный рейтинг проспектов предстоящего драфта.
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