|
Бюджет «Немана-Агро» составит около 75 тысяч долларов
11.04.2017 19:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Неман-Агро» Владимир Цирюльник рассказал о бюджете команды на сезон.
«Запланировано около 150 тысяч рублей на 2017 год. Источники финансирования спланированы. Это предприятия местного региона, минской области, частные инвестиции. Ведутся переговоры еще с серьезными инвесторами. Пока раскрывать информацию не могу. У нас достойная зарплата, выстроена система мотивации», – рассказал Цирюльник в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор «Неман-Агро» Владимир Цирюльник рассказал о бюджете команды на сезон.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии