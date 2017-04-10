Директор «Неман-Агро» Владимир Цирюльник рассказал о бюджете команды на сезон.

«Запланировано около 150 тысяч рублей на 2017 год. Источники финансирования спланированы. Это предприятия местного региона, минской области, частные инвестиции. Ведутся переговоры еще с серьезными инвесторами. Пока раскрывать информацию не могу. У нас достойная зарплата, выстроена система мотивации», – рассказал Цирюльник в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».