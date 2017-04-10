Вратарь сборной Беларуси Кевин Лаланд рассказал о том, как восстанавливался после травмы, полученной во время квалификационного олимпийского турнира.

«Из-за сотрясения меня накрыла депрессия. Я спал по 18 часов в сутки, чувствовал себя разбитым и одиноким.

Я даже пошел в приют для животных, оставил деньги на поддержку проекта и взял нового друга – собаку Бо. Если бы не мистер Бо, которого периодически надо было выводить на прогулки, я бы, наверное, вообще не вставал с кровати.

Казалось, что все проблемы этого мира обрушились на мои плечи. Ты смотришь в потолок, а в голове невольно прокручиваются только страшные сценарии.

Я чувствовал огромную поддержку родных, находившихся за тысячи километров. Даже моя девушка Эйприл прилетела в Минск из Канады, потому что я был по-настоящему разбит.

Поначалу я выходил на десятиминутные прогулки, спустя месяц выбрался в спортзал, но после 20 минут занятий на велотренажере снова слег на три дня с жуткой головной болью. В тот момент я понял: как бы сильно ни хотел вернуться на лед, я должен думать о здоровье и слушать собственное тело.

В конце концов, однажды я закончу с хоккеем, и мне надо будет продолжать полноценную жизнь. Я не хочу, чтобы наступил рецидив: страшно к 50 годам быть неспособным самостоятельно надеть брюки или обслужить себя», – рассказал Лаланд.