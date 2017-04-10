Белорусский специалист Владимир Геворкян рассказал о собственном бизнесе.

– У меня есть маленький автомобильный бизнес, поэтому на жизнь хватает. Если в 90-е годы я мог содержать команду из 40 человек, то сейчас найду способ содержать семью из четырех. Развиваю свое маленькое дело и жду предложений. Кстати, недавно от знакомых услышал такую историю про себя. Люди из Сочи спросили у одного человека, который сейчас работает в академии брестского «Динамо»: «Ну как там Владимир Франгесович?» Тот ответил: «Ой, он устал от футбола и ушел в бизнес». Это далеко не так, я просто взял паузу.

Просто не каждый тренер в Беларуси может высказать свою точку зрения по какой-нибудь спорной ситуации, потому что он зависимый человек. Прямо говорить можно только в том случае, если имеешь финансовую независимость. Иначе, если тебя выгонят за правду, просто не на что будет жить. На следующий сезон после того, как брестское «Динамо» под моим руководством выиграло Кубок страны, люди сверху начали говорить мне, каких игроков ставить в состав. Я их игнорировал, а через несколько туров меня уволили. Тогда у нас не задался старт сезона. Меня вызвали к председателю правления клуба. Он спросил: «Как дела? Как работа?» Я сказал, что пока тяжеловато, но надеемся хорошо сыграть с «Даридой» и двигаться дальше. Тогда он сказал: «У тебя не будет «Дариды». Из-за неудовлетворительного результата меня сняли, но я считаю, что здесь не все прозрачно. В общем, в тренерской жизни не все так просто, – сказал Геворкян.

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