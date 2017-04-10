﻿ Неймар дисквалифицирован на три матча и пропустит игру с «Реалом». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неймар дисквалифицирован на три матча и пропустит игру с «Реалом»

11.04.2017 20:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Королевская испанская футбольная федерация дисквалифицировала нападающего «Барселоны» Неймара на три матча.

Футболист наказан за свое поведение в игре с «Малагой» (2:0). Бразилец получил красную карточку. Вследствие этого он автоматически дисквалифицирован на один матч. Еще две игры футболист пропустит за то, что саркастически поаплодировал четвертому арбитру.

Ближайшие соперники «Барселоны» в чемпионате – «Реал Сосьедад», «Реал» и «Осасуна». Нападающий не сможет принять участие в играх с этими командами.

Матч «Малага» – «Барселона» судила бригада Хесуса Хиля Мансано. Четвертым арбитром был Хуан Антонио Кампос Салинас.

ВИДЕО

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Королевская испанская футбольная федерация дисквалифицировала нападающего «Барселоны» Неймара на три матча.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Алексей Вергеенко: «Живу на стадионе «Барановичей». Не могу сказать, что это пятизвездочный отель, но не скажу, что нам здесь чего-то не хватает»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика