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Неймар дисквалифицирован на три матча и пропустит игру с «Реалом»
11.04.2017 20:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Королевская испанская футбольная федерация дисквалифицировала нападающего «Барселоны» Неймара на три матча.
Футболист наказан за свое поведение в игре с «Малагой» (2:0). Бразилец получил красную карточку. Вследствие этого он автоматически дисквалифицирован на один матч. Еще две игры футболист пропустит за то, что саркастически поаплодировал четвертому арбитру.
Ближайшие соперники «Барселоны» в чемпионате – «Реал Сосьедад», «Реал» и «Осасуна». Нападающий не сможет принять участие в играх с этими командами.
Матч «Малага» – «Барселона» судила бригада Хесуса Хиля Мансано. Четвертым арбитром был Хуан Антонио Кампос Салинас.
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Королевская испанская футбольная федерация дисквалифицировала нападающего «Барселоны» Неймара на три матча.
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