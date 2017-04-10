﻿ Алексей Вергеенко: «Живу на стадионе «Барановичей». Не могу сказать, что это пятизвездочный отель, но не скажу, что нам здесь чего-то не хватает». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алексей Вергеенко: «Живу на стадионе «Барановичей». Не могу сказать, что это пятизвездочный отель, но не скажу, что нам здесь чего-то не хватает»

11.04.2017 20:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер ФК «Барановичи» Алексей Вергеенко рассказал, что живет с игроками команды на домашнем стадионе.

- В каких условиях живут приезжие ребята?

– Мы действительно живем на стадионе. И я сам пока тоже! Не могу сказать, что это пятизвездочный отель, но не скажу, что нам здесь чего-то не хватает. Условия для ребят созданы неплохие. Один из футболистов, который сегодня уже в команде, сказал, что в «Слониме», где он был на просмотре, условия проживания хуже, в «Сморгони» тоже. Помимо меня, здесь живет восемь ребят. В нашем распоряжении тренерская и три комнаты. Бытовые условия пусть по минимуму, но обеспечены: проведен интернет, есть телевизор, микроволновая печь, холодильник, стиральная машина. В каждой комнате есть душ, ванная, туалет. По вечерам при необходимости приезжает тренер-массажист для восстановления.

Знаете, все хаять и всех обвинять легче всего. Конечно, всем хочется жить в квартирах, но сегодня мы должны понимать, какова финансовая ситуация как в целом по стране, так и конкретно в клубе. Фразу «жить на стадионе» можно интерпретировать по-разному. Наверное, в чьем-то представлении футболисты живут на секторе «А» трибуны №3 (смеется. — Прим.).

Хотя в Боровках мне руководство предложило 2-комнатную квартиру, но времени нет, и я, честно говоря, совсем туда не стремлюсь. Здесь, внутри команды, среди общения, мне комфортнее: компьютер, Wi-Fi, рабочая обстановка, ничего не отвлекает, все время находишься в тонусе. Я вам скажу, в солигорском «Шахтере» в чемпионском 2005 году условия (а жили мы в профилактории «Жемчужный») были хуже, но это нам не мешало, потому что мы были едины, — сказал Вергеенко.

Экс-игрок «Барановичей» Мять: «В Барановичах какая-то аномальная зона. Приезжих ребят селят на стадионе: клуб не может снять для них квартиры»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер ФК «Барановичи» Алексей Вергеенко рассказал, что живет с игроками команды на домашнем стадионе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Геворкян: «Не каждый тренер в Беларуси может высказать свою точку зрения. Прямо говорить можно только в том случае, если имеешь финансовую независимость»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика