Главный тренер ФК «Барановичи» Алексей Вергеенко рассказал, что живет с игроками команды на домашнем стадионе.

- В каких условиях живут приезжие ребята?

– Мы действительно живем на стадионе. И я сам пока тоже! Не могу сказать, что это пятизвездочный отель, но не скажу, что нам здесь чего-то не хватает. Условия для ребят созданы неплохие. Один из футболистов, который сегодня уже в команде, сказал, что в «Слониме», где он был на просмотре, условия проживания хуже, в «Сморгони» тоже. Помимо меня, здесь живет восемь ребят. В нашем распоряжении тренерская и три комнаты. Бытовые условия пусть по минимуму, но обеспечены: проведен интернет, есть телевизор, микроволновая печь, холодильник, стиральная машина. В каждой комнате есть душ, ванная, туалет. По вечерам при необходимости приезжает тренер-массажист для восстановления.

Знаете, все хаять и всех обвинять легче всего. Конечно, всем хочется жить в квартирах, но сегодня мы должны понимать, какова финансовая ситуация как в целом по стране, так и конкретно в клубе. Фразу «жить на стадионе» можно интерпретировать по-разному. Наверное, в чьем-то представлении футболисты живут на секторе «А» трибуны №3 (смеется. — Прим.).

Хотя в Боровках мне руководство предложило 2-комнатную квартиру, но времени нет, и я, честно говоря, совсем туда не стремлюсь. Здесь, внутри команды, среди общения, мне комфортнее: компьютер, Wi-Fi, рабочая обстановка, ничего не отвлекает, все время находишься в тонусе. Я вам скажу, в солигорском «Шахтере» в чемпионском 2005 году условия (а жили мы в профилактории «Жемчужный») были хуже, но это нам не мешало, потому что мы были едины, — сказал Вергеенко.