Лучший футбольный турнир Европы возвращается! Сегодня будут сыграны первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет в гостях против «Ювентуса», «Боруссия Д» примет «Монако».

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С приложением «Лига чемпионов+» вы получаете:

– Бесплатное видео всех голов и опасных моментов матчей игрового дня.

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– Турнирное положение команд, список бомбардиров, ассистентов и самых грубых игроков.

– Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

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