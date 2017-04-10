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Кто победит сегодня: «Ювентус» или «Барселона»? Следите за матчем в приложении «Лига чемпионов+»
11.04.2017 20:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лучший футбольный турнир Европы возвращается! Сегодня будут сыграны первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет в гостях против «Ювентуса», «Боруссия Д» примет «Монако».
Получайте онлайн видео голов и опасных моментов, а также самую полную статистику в приложении «Лига чемпионов+» от Tribuna.com.
С приложением «Лига чемпионов+» вы получаете:
– Бесплатное видео всех голов и опасных моментов матчей игрового дня.
– Возможность добавить любимый клуб в избранное и следить за его результатами и статистикой в отдельной вкладке.
– Новостную ленту всего турнира, эксклюзивные материалы, блоги, интервью с игроками, мнения и инсайды экспертов.
– Гибко настраиваемые push-уведомления о голах и результатах команд.
– Самую полную статистику по отдельным игрокам и командам.
– Турнирное положение команд, список бомбардиров, ассистентов и самых грубых игроков.
– Широкие возможности для общения с другими болельщиками.
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Лучший футбольный турнир Европы возвращается! Сегодня будут сыграны первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет в гостях против «Ювентуса»,...
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