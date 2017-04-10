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Около автобуса дортмундской «Боруссии» взорвалась бомба, пострадал футболист
11.04.2017 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Около автобуса «Боруссии» Дортмунд взорвалась бомба. Игроки находятся в безопасности, пострадал один человек.
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Инцидент произошел незадолго до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако». Информации по отмене матча сейчас нет.
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Около автобуса «Боруссии» Дортмунд взорвалась бомба.
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