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Около автобуса дортмундской «Боруссии» взорвалась бомба, пострадал футболист

11.04.2017 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Около автобуса «Боруссии» Дортмунд взорвалась бомба. Игроки находятся в безопасности, пострадал один человек.

По информации Bild, от осколков стекла пострадал защитник Марк Бартра, он доставлен в больницу.

Инцидент произошел незадолго до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако». Информации по отмене матча сейчас нет.

 
 
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Около автобуса «Боруссии» Дортмунд взорвалась бомба.

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