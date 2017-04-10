Около автобуса «Боруссии» Дортмунд взорвалась бомба. Игроки находятся в безопасности, пострадал один человек.

По информации Bild, от осколков стекла пострадал защитник Марк Бартра, он доставлен в больницу.

Инцидент произошел незадолго до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако». Информации по отмене матча сейчас нет.