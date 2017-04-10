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Матч дортмундской «Боруссии» и «Монако» отменен после взрыва около автобуса хозяев

11.04.2017 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако» перенесен на среду, 12 апреля.

Такое решение было принято из-за взрыва, произошедшего около автобуса «Боруссии», ехавшего на стадион. В результате инцидента у автобуса оказались пробиты покрышки и выбиты окна, из-за осколков пострадал защитник Марк Бартра, угодивший в больницу, но у него незначительные повреждения руки.

Матч пройдет завтра, 12 апреля и начнется в 19.45 по белорусскому времени.

 
 
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Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако» перенесен на среду, 12 апреля.

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