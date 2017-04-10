Сегодня в управление спорта и туризма Минского областного исполнительного комитета было доставлено обращение жителей Молодечно с просьбой посодействовать сохранению команды «Динамо-Молодечно».

Отмечается, что облисполком заинтересован в сохранении в нашем городе конкурентоспособного коллектива, заинтересован в сохранении тренерского штаба. Под письмом подписались более 1800 человек.

«Председателю Минского областного исполнительного комитета

Шапиро С.Б.

Уважаемый Семен Борисович!

Мы, болельщики и жители г. Молодечно обеспокоены судьбой хоккейного клуба «Динамо – Молодечно». 22 марта 2017 года в средствах массовой информации появилась статья о возможном расформировании ХК «Динамо – Молодечно» и последующем размещении в нашем городе команды сборной Республики Беларусь «U-23».

За те три года, которые в нашем городе просуществовала профессиональная хоккейная команда, жители Молодечно полюбили хоккей. С каждым новым сезоном зрительский интерес к данному виду спорта постоянно растет, люди семьями с удовольствием посещают матчи любимой команды. Наличие в городе профессиональной команды является великолепным стимулом для юных хоккеистов, только постигающих азы данной игры. Ребята всегда видят профессиональный хоккей, с удовольствием посещают тренировки, которые проводят хоккеисты ХК «Динамо – Молодечно». Кроме того дети ушли со дворов и массово стали посещать хоккейную спортивную школу.

За время существования хоккейного клуба, у команды появились преданные болельщики, которые в свою очередь занимаются популяризацией спорта и здорового образа жизни.

Кроме того, ХК «Динамо – Молодечно» является фарм-клубом ХК «Динамо – Минск» – флагмана белорусского хоккея и базового клуба сборной Республики Беларусь. Таким образом, ХК «Динамо – Молодечно» является неотъемлемой ступенью подготовки игроков для главной команды страны.

Несмотря на небольшой бюджет, команда с первого года создания занимает высокие места в турнирной таблице чемпионата Республики Беларусь, придает чемпионату зрелищность, создает высокую конкуренцию самым титулованным клубам в борьбе за медали, что подтверждает выход в финал Кубка Салея сезона 2015 – 2016 и постоянное участие в плей-офф чемпионата.

Базирование в нашем городе непонятной команды – сборной «U-23» негативным образом скажется на посещаемости матчей, снижении зрелищности и зрительского интереса к чемпионату, конкурентоспособности команд Минской области, а также популярности спорта и хоккея в частности в нашем городе.

Помимо этого, ХК «Динамо – Молодечно», осуществляет шефство над воспитанниками ГУО «Молодечненская специальная общеобразовательная школа – интернат № 2 для детей с нарушением зрения». Игроки команды постоянно посещают учебное учреждение, поздравляют ребят со всеми праздниками, проводят уроки физической культуры. Воспитанники школы – интерната с большим удовольствием посещают матчи любимой команды, поддерживают своих любимых игроков.

Просим Вашего содействия в сохранении команды «Динамо – Молодечно» в том виде, в котором она существует в настоящее время. Надеемся на Ваше понимание и серьезное отношение к решению образовавшейся проблемы.

С уважением, Болельщики хоккейного клуба «Динамо – Молодечно» и просто неравнодушные жители г. Молодечно и Молодечненского района», – говорится в письме.

Ранее сообщалось , что «Динамо-Молодечно» может быть расформировано, в экстралиге может появиться «U-23».