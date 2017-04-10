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Венгер объявит о своем будущем только в конце сезона

11.04.2017 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер официально объявит о своем будущем только в конце сезона.

Об этом сообщили представители лондонцев. Срок действия текущего соглашения Венгера с «канонирами» истекает нынешним летом. Французский специалист ранее отказывался объявлять, будет ли контракт продлен.

Болельщики «Арсенала», разочарованные последними результатами команды, выступают за смену тренера.

На текущий момент «Арсенал» занимает 6-е место в чемпионате Англии.

 
 
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер официально объявит о своем будущем только в конце сезона.

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