Минская группа «Час Лайна» записала гимн для футбольного клуба «Ислочь»

«Гимн понравился болельщикам «Ислочи», которые подхватили песню и с ее помощью поддерживали свой клуб. О «Ислочи» мы узнали в 2016 году и сразу вдохновились историей клуба, ведь за довольно короткое время почти сельская команда сумела прорваться в высший эшелон. Мы внимательно следили за игрой клуба в высшей лиге и писали гимн «Ислочи» в «реальном времени». Первый сезон на высшем уровне оказался непростым для клуба, но команда выдержала и хорошо его завершила. Поэтому наша песня о борьбе и упрямстве. Нужно двигаться до конца и не сдаваться, несмотря на обстоятельства, в которых ты оказался.

Мы старались передать атмосферу, которая происходит на стадионе во время хорошей игры. Песня должна поднимать боевой дух, чтобы не только болельщики, но и футболисты почувствовали адреналин и бились как настоящие волки. Но эта песня не только о футболе. Бороться за свои мечты и убеждения, двигаться вперед – это то, чего действительно не хватает нашим людям, – сказал вокалист группы.