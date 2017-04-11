Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о разгромной победе над «Барселоной» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Надо понимать, что мы провели отличный матч. Мы сыграли отлично и в атаке, и в защите. Это первый шаг к полуфиналу, второй матч будет совсем другим. Не могу сказать, какие у нас шансы. В Барселоне нам нужно будет играть, чтобы забивать.

Я мечтатель, но я прагматик и реалист. Мы в процессе роста, я доволен тем, что делают парни, за последние несколько лет мы сделали несколько больших шагов вперед. «Ювентус» уважает Европу, и Европа теперь уважает «Ювентус». Это лучший результат за три моих года здесь.

В первом тайме у нас было несколько моментов, когда мы двигали мяч и заставляли их ошибаться, но действовали слишком жадно при последнем пасе. Над этим нужно поработать перед вторым матчем. «Ювентус» заслуживает уважения, поскольку каждый отрабатывал в защите, перехватывая все разрезающие передачи, иначе, если мяч окажется в ногах у Месси, Иньесты или Суареса, у вас будут проблемы.

В каких-то моментах мы старались играть слишком вертикально, мы действовали остро, но могли бы сыграть лучше. Парни доставили удовольствие болельщикам и добились хорошего результата, но нам нельзя отвлекаться от реальности. Нам нужно готовиться к «Пескаре» и завоевать скудетто. К счастью, у меня глубокий состав, и в следующей игре ключевыми могут стать парни, не игравшие сегодня.

Дибала сегодня показал свой высокий уровень и превосходное исполнение, хотя сегодня были превосходны все. Его игра в нападении была великолепна, я рад за него и за всех остальных ребят», – сказал Аллегри.