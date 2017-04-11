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Полиция квалифицировала взрывы у автобуса «Боруссии» как спланированное нападение
12.04.2017 00:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полиция Дортмунда выступила с новыми подробностями относительно взрыва около автобуса «Боруссии», направлявшейся на игру с «Монако».
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Около места преступления была найдена записка. Авторы этой записки берут ответственность за нападение на автобус «Боруссии» на себя.
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Полиция Дортмунда выступила с новыми подробностями относительно взрыва около автобуса «Боруссии», направлявшейся на игру с «Монако».
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