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Полиция квалифицировала взрывы у автобуса «Боруссии» как спланированное нападение

12.04.2017 00:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полиция Дортмунда выступила с новыми подробностями относительно взрыва около автобуса «Боруссии», направлявшейся на игру с «Монако».

По информации правоохранительных органов, взрывы можно квалифицировать как «целенаправленное нападение». Мотивы и предполагаемые нападавшие пока что неизвестны, следователи рассматривают все возможные варианты.

Около места преступления была найдена записка. Авторы этой записки берут ответственность за нападение на автобус «Боруссии» на себя.

Матч «Боруссия» – «Монако» перенесен из-за взрыва. Что случилось?

 
 
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Полиция Дортмунда выступила с новыми подробностями относительно взрыва около автобуса «Боруссии», направлявшейся на игру с «Монако».

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