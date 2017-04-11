﻿ Сергей Бебешко: «Лимиты чемпионата Беларуси? Зарубежные коллеги не могут понять, для чего это у нас придумано и какой из этого выйдет толк». 21.by
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Сергей Бебешко: «Лимиты чемпионата Беларуси? Зарубежные коллеги не могут понять, для чего это у нас придумано и какой из этого выйдет толк»

12.04.2017 08:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БГК Сергей Бебешко поделился мнением о лимитах в чемпионате Беларуси.

– Регламентные препоны можно обратить в фактор мотивации, спортивной злости?

– Думаю, что нет. Иностранцы, мягко говоря, не очень довольны этими ограничениями — им придется играть меньше. А белорусские игроки недовольны, что слишком многое ляжет на них. И никакого здравого смысла в происходящем я не вижу. Допустим, в воскресной игре за третье место в СЕХА-лиге были небольшие проблемы со здоровьем у Шиловича. А он нужен нам в чемпионате Беларуси для соблюдения пресловутого и надуманного «правила левши». Поэтому вынуждены были беречь его на скамейке весь матч против «Загреба», чтобы он смог сыграть в среду против «Гомеля»! Не абсурд? В итоге игрок только потерял.

Но стараемся настроить ребят не отвлекаться на эти несуразности и нормально работать. Хотя я категорически против всех искусственных лимитов и ограничений. Много общался с зарубежными коллегами. Никто не может понять, для чего это у нас придумано и какой из этого выйдет толк, – сказал Бебешко.

 
Теги: Гомель
 
 
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