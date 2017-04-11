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Андрей Горбунов: «Мечта – играть в московском ЦСКА»

12.04.2017 09:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский вратарь «Атромитоса» Андрей Горбунов признался, что мечтает перейти в московский ЦСКА.

– В этом году вам уже 34 года. Может, у вас осталась мечта до сих пор?

– Уже не раз и не два говорил – ЦСКА Москва. Хоть это Россия, а не Европа. Но я с детства за эту команду. И папа у меня болел.  Ну не то что я на что-то рассчитываю. Но белорусский тренер туда попал. Почему белорусский футболист не может туда попасть? – сказал Горбунов в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

Напомним, главным тренером ЦСКА является белорусский тренер Виктор Гончаренко.

 
 
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Белорусский вратарь «Атромитоса» Андрей Горбунов признался, что мечтает перейти в московский ЦСКА.

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