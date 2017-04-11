Белорусский вратарь «Атромитоса» Андрей Горбунов признался, что мечтает перейти в московский ЦСКА.

– В этом году вам уже 34 года. Может, у вас осталась мечта до сих пор?

– Уже не раз и не два говорил – ЦСКА Москва. Хоть это Россия, а не Европа. Но я с детства за эту команду. И папа у меня болел. Ну не то что я на что-то рассчитываю. Но белорусский тренер туда попал. Почему белорусский футболист не может туда попасть? – сказал Горбунов в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

Напомним, главным тренером ЦСКА является белорусский тренер Виктор Гончаренко.