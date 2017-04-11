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Сергей Бебешко: «Считаю, БГК делает для сборной больше, чем СКА»

12.04.2017 09:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БГК Сергей Бебешко заявил, что ему важно то, как выступает сборная Белаурси.

– На каком месте в перечне ваших тренерских приоритетов интересы сборной страны?

– На важном. Все-таки работаю в Беларуси с 2009 года с перерывом на пару сезонов. Хочу напомнить, что теперешние лидеры сборной росли под моим руководством еще в «Динамо». Это Шилович, Пуховский, Никуленков, Рутенко-младший, Бабичев, Титов. Поэтому разговоры, что национальная команда мне безразлична, — это полный бред.

В нашем клубе сегодня и близко нет намерений, как заявляют некоторые, мариновать белорусов на скамейке и в чем-то их ограничивать. В составе БГК идеальная пропорция: по десять белорусов и легионеров. Но считаю неверным посыл, что кто-то из сборников должен быть на особом положении и обязательно выходить на площадку. У нас играют сильнейшие. Как и в сборной, кстати. Там ведь тоже игроки, находящиеся на первых ролях в СКА, часто остаются на скамейке. И никто тренера сборной за это не критикует. Для меня главное, чтобы мои игроки хотели выступать за страну и были в этом полезны. У нас и исконно брестских парней вон сколько: Юринок, Кулак, Шумак, Черепенько.

Считаю, мы делаем для сборной больше, чем СКА. Потому что растим победителей с характером, а не просто гандболистов, которые старательно тренируются и играют. Сильные спортсмены рождаются только в конкуренции. Если кто-то считает, что можно в одном месте собрать всех лучших белорусов, тренировать их и думать, что так они вырастут в звезд, – это, по-моему, ошибка, – сказал Бебешко.

 
 
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Главный тренер БГК Сергей Бебешко заявил, что ему важно то, как выступает сборная Белаурси.

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