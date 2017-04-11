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Перенесенный из-за взрыва матч "Боруссия" – "Монако" состоится в среду
12.04.2017 10:26 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр — Sputnik. Матч четвертьфинала Лиги чемпионов между немецким футбольным клубом "Боруссия" и французским ФК "Монако", перенесенный из-за взрыва у автобуса немецкой команды, состоится в среду в 19:45.
Инцидент произошел накануне по дороге на стадион в Дортмунде, куда спортсмены "Боруссии" ехали на матч четвертьфинала Лиги чемпионов с французским клубом "Монако". Возле автобуса "Боруссии" прогремели три взрыва.
В результате футболист немецкого клуба Марк Бартра получил травмы и был госпитализировал. По последним данным, в результате инцидента пострадал сотрудник полиции, сопровождавший автобус. Как передает таблоид Bild, правоохранитель пережил сильный стресс.
Полиция Дортмунда в ходе расследования обстоятельств произошедшего сообщила, что, по предварительным данным, при взрыве были использованы "серьезные взрывчатые вещества".
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Кроме футболиста "Боруссии", при инциденте пострадал полицейский, сопровождавший автобус на мотоцикле, - он испытал сильный стресс.
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