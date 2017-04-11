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Лига чемпионов. 1/4 финала. «Боруссия» Д примет «Монако», «Бавария» против «Реала», «Атлетико» – «Лестер»
12.04.2017 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет дома с «Монако», «Бавария» – с «Реалом», а «Атлетико» примет «Лестер».
Лига чемпионов
1/4 финала
Первые матчи
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Лига чемпионов. 1/4 финала. «Боруссия» Д примет «Монако», «Бавария» против «Реала», «Атлетико» – «Лестер»
В первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет дома с «Монако», «Бавария» – с «Реалом», а «Атлетико» примет «Лестер».
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