﻿ Лига чемпионов. 1/4 финала. «Боруссия» Д примет «Монако», «Бавария» против «Реала», «Атлетико» – «Лестер». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лига чемпионов. 1/4 финала. «Боруссия» Д примет «Монако», «Бавария» против «Реала», «Атлетико» – «Лестер»

12.04.2017 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет дома с «Монако», «Бавария» – с «Реалом», а «Атлетико» примет «Лестер».

Лига чемпионов

1/4 финала

Первые матчи

Боруссия Д Германия – Монако Монако
Дата проведения
12 апреля, 19.45, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Бавария Германия – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
12 апреля, 21.45, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетико Испания – Лестер Англия
Дата проведения
12 апреля, 21.45, «Висенте Кальдерон»
превью матча онлайн статистика

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет дома с «Монако», «Бавария» – с «Реалом», а «Атлетико» примет «Лестер».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Перенесенный из-за взрыва матч "Боруссия" – "Монако" состоится в среду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика