«Динамо-Молодечно» выступило с заявлением, в котором сообщило о том, что клуб выступит в предстоящем сезоне экстралиги.

«В связи с появившимися сообщениями в отечественных СМИ о том, что команда «Динамо-Молодечно» может прекратить свое существование и не принять участие в экстралиге в сезоне 2017/2018 годов, ХК «Динамо-Минск» заявляет, что команда «Динамо-Молодечно», являющаяся фарм-клубом ХК «Динамо-Минск», примет участие в экстралиге в сезоне 2017/2018 годов», – говорится в заявлении «Динамо».

Ранее сообщалось , что «Динамо-Молодечно» может быть расформировано, в экстралиге может появиться «U-23».

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