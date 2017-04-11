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«Динамо-Молодечно» продолжит выступление в экстралиге
12.04.2017 10:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Динамо-Молодечно» выступило с заявлением, в котором сообщило о том, что клуб выступит в предстоящем сезоне экстралиги.
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«Динамо-Молодечно» выступило с заявлением, в котором сообщило о том, что клуб выступит в предстоящем сезоне экстралиги.
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