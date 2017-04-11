﻿ «Динамо-Молодечно» продолжит выступление в экстралиге. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Динамо-Молодечно» продолжит выступление в экстралиге

12.04.2017 10:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

«Динамо-Молодечно» выступило с заявлением, в котором сообщило о том, что клуб выступит в предстоящем сезоне экстралиги.

«В связи с появившимися сообщениями в отечественных СМИ о том, что команда «Динамо-Молодечно» может прекратить свое существование и не принять участие в экстралиге в сезоне 2017/2018 годов, ХК «Динамо-Минск» заявляет, что команда «Динамо-Молодечно», являющаяся фарм-клубом ХК «Динамо-Минск», примет участие в экстралиге в сезоне 2017/2018 годов», – говорится в заявлении «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Динамо-Молодечно» может быть расформировано, в экстралиге может появиться «U-23».

Болельщики «Динамо-Молодечно» собрали 1800 подписей за сохранение клуба

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Динамо-Молодечно» выступило с заявлением, в котором сообщило о том, что клуб выступит в предстоящем сезоне экстралиги.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Лига чемпионов. 1/4 финала. «Боруссия» Д примет «Монако», «Бавария» против «Реала», «Атлетико» – «Лестер»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика