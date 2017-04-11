По итогам прошедшего этапа сбора национальной сборной Беларуси, а также спаррингов, проведенных со сборной Латвии, тренерский штаб национальной сборной объявил об очередном отсеве игроков.

Сегодня расположение команды покинули нападающий минского «Динамо» Александр Китаров, форвард фарм-клуба «зубров» Дмитрий Амброжейчик, а также защитники Кирилл Чайка («U20») и Егор Иванов (ХК «Могилев»).

Ранее занятия в составе сборной уже прекратили Никита Комаров («Динамо-Минск»), Андрей Белевич («Юность-Минск»), Павел Боярчук («Неман»), Максим Малютин ( «Шахтер» Солигорск), Руслан Васильчук («Динамо-Молодечно») и Евгений Астанков ( «Шахтер-Солигорск»).

Таким образом, на данный момент тренировки продолжают 29 хоккеистов.

Вратари: Кевин Лаланд, Михаил Карнаухов (оба – ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Виталий Трус (ХК «Неман» Гродно, Экстралига), Александр Осипков («U20» , Экстралига).

Защитники: Роман Граборенко, Илья Шинкевич, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (все – ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Николай Стасенко (ХК «Северсталь», КХЛ), Владимир Денисов (ХК «Трактор» Челябинск, КХЛ), Роман Достанко (ХК «Шахтёр-Солигорск», Экстралига), Павел Воробей (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига).

Нападающие: Сергей Дрозд, Александр Кулаков, Артём Волков, Сергей Костицын, Андрей Степанов, Александр Павлович, Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Андрей Стась (все – ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Андрей Костицын (ХК «Сочи», КХЛ), Артём Демков (ХК «Шахтёр-Солигорск», Экстралига), Сергей Стась-мл. (ХК «Байройт», DEL2), Егор Шарангович («U20», Экстралига), Александр Когалев, Максим Парфеевец (оба – ХК «Юность-Минск, Экстралига), Михаил Стефанович (ХК «Неман» Гродно, Экстралига).

В рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая национальная сборная Беларуси принимает участие в традиционном международном турнире «Европейский хоккейный вызов».

14 апреля в Жлобине (19.15) и 15 апреля в Бобруйске (17.30) белорусская команда сыграет против соперников из Германии.