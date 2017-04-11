Чемпион СССР в составе минского «Динамо» Валерий Мельников в беседе с журналистом Сергеем Канашицем поделился мнением о полузащитнике «Немана» Павле Савицком.

– А как вам Павел Савицкий, о потенциале которого без умолку говорят вот уже лет пять?

– Честно говоря, меня этот парень не впечатлил, хотя именно он и забил победный гол. Да, для Гродно он фигура, пожалуй, значимая, но что касается его перспектив в европейских клубах или в сборной, у меня на сей счет есть большие сомнения. Савицкому нужно однозначно прибавлять. Кстати, знаешь, кто мне в «Немане» больше всех понравился? Выделю прежде всего очень четко организованную оборону. И непосредственно двух крайних защитников. Фамилии, правда, не запомнил, но ребята очень заметные – африканцы, – сказал Мельников.