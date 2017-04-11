﻿ Валерий Мельников: «Савицкий не впечатлил. По поводу перспектив в европейских клубах или сборной у меня сомнения». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Валерий Мельников: «Савицкий не впечатлил. По поводу перспектив в европейских клубах или сборной у меня сомнения»

12.04.2017 11:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Чемпион СССР в составе минского «Динамо» Валерий Мельников в беседе с журналистом Сергеем Канашицем поделился мнением о полузащитнике «Немана» Павле Савицком.

А как вам Павел Савицкий, о потенциале которого без умолку говорят вот уже лет пять?

– Честно говоря, меня этот парень не впечатлил, хотя именно он и забил победный гол. Да, для Гродно он фигура, пожалуй, значимая, но что касается его перспектив в европейских клубах или в сборной, у меня на сей счет есть большие сомнения. Савицкому нужно однозначно прибавлять. Кстати, знаешь, кто мне в «Немане» больше всех понравился? Выделю прежде всего очень четко организованную оборону. И непосредственно двух крайних защитников. Фамилии, правда, не запомнил, но ребята очень заметные – африканцы, – сказал Мельников.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпион СССР в составе минского «Динамо» Валерий Мельников в беседе с журналистом Сергеем Канашицем поделился мнением о полузащитнике «Немана» Павле Савицком.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Динамо-Молодечно» продолжит выступление в экстралиге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика