|
«Бавария» – «Реал». Павел Баранов в пабе «Клевер» прокомментирует матч 1/4 финала Лиги чемпионов
12.04.2017 12:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Tribuna.com совместно с ирландским пабом «Клевер» сегодня организуют живой комментарий первого матча 1/4 финала «Бавария» – «Реал» от Павла Баранова.
Напомним, Павел Баранов является одним из самых известных комментаторов телеканала «Беларусь 5». У посетителей заведения будет возможность неформального общения и совместного фото с Павлом.
Матч «Бавария» – «Реал» пройдет сегодня и начнется в 21:45 по белорусскому времени.
Забронировать столики на просмотр игры можно по телефону +375 29 109 22 22.
Паб «Клевер» находится по адресу ул. Гикало, 5.
Спешите. Количество мест ограничено.
В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Tribuna.com совместно с ирландским пабом «Клевер» сегодня организуют живой комментарий первого матча 1/4 финала «Бавария» – «Реал» от Павла Баранова.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии