Tribuna.com совместно с ирландским пабом «Клевер» сегодня организуют живой комментарий первого матча 1/4 финала «Бавария» – «Реал» от Павла Баранова.

Напомним, Павел Баранов является одним из самых известных комментаторов телеканала «Беларусь 5». У посетителей заведения будет возможность неформального общения и совместного фото с Павлом.

Матч «Бавария» – «Реал» пройдет сегодня и начнется в 21:45 по белорусскому времени.

Забронировать столики на просмотр игры можно по телефону +375 29 109 22 22.

Паб «Клевер» находится по адресу ул. Гикало, 5.

Спешите. Количество мест ограничено.

Блог ирландского паба «Клевер» на Tribuna.com





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