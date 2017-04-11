﻿ «Бавария» – «Реал». Павел Баранов в пабе «Клевер» прокомментирует матч 1/4 финала Лиги чемпионов. 21.by
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«Бавария» – «Реал». Павел Баранов в пабе «Клевер» прокомментирует матч 1/4 финала Лиги чемпионов

12.04.2017 12:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Tribuna.com совместно с ирландским пабом «Клевер» сегодня организуют живой комментарий первого матча 1/4 финала «Бавария» – «Реал» от Павла Баранова.

Напомним, Павел Баранов является одним из самых известных комментаторов телеканала «Беларусь 5». У посетителей заведения будет возможность неформального общения и совместного фото с Павлом.

Матч «Бавария» – «Реал» пройдет сегодня и начнется в 21:45 по белорусскому времени.

Забронировать столики на просмотр игры можно по телефону +375 29 109 22 22.

Паб «Клевер» находится по адресу ул. Гикало, 5.

Спешите. Количество мест ограничено.

Блог ирландского паба «Клевер» на Tribuna.com

«Бавария» – «Реал». Павел Баранов в пабе «Клевер» прокомментирует матч 1/4 финала Лиги чемпионов

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги. 

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«Бавария» – «Реал». Павел Баранов в пабе «Клевер» прокомментирует матч 1/4 финала Лиги чемпионов

 
 
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Tribuna.com совместно с ирландским пабом «Клевер» сегодня организуют живой комментарий первого матча 1/4 финала «Бавария» – «Реал» от Павла Баранова.

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