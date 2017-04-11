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Сергей Кисляк: «Особой помощи от правительства развитию футбола я не вижу. В Минске до сих пор нет футбольного стадиона»
12.04.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Сергей Кисляк рассказал о проблемах, которые окружают белорусский футбол.
– Но почему тогда белорусский футбол в упадке?
– Я бы не сказал, что это применимо к клубному футболу: минское «Динамо» дважды выходило в групповой этап Лиги Европы, в Беларуси это считается успехом. Сборная выступает плохо, но, думаю, что мы поправим положение – все будет нормально.
Особой помощи от правительства развитию футбола я не вижу. Можно судить хотя бы по тому, что в Минске до сих пор нет футбольного стадиона. С момента, как «Динамо» закрыли на реконструкцию – уже три года сборная в столице не играет.
– Вы встречались с президентом страны – рассказали бы ему о проблемах футбола.
– Мы футболистами никогда с ним не встречались. Конечно, при возможности бы задали такие вопросы. Он многое делает для хоккея, который любит. Футболу тоже старается уделять внимание: какие-то искусственные поля строятся, например. Но особой помощи нет: в чемпионате страны хорошее финансовое положение только у трех команд. Остальные так – мучаются, – сказал Кисляк.
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Сергей Кисляк: «Особой помощи от правительства развитию футбола я не вижу. В Минске до сих пор нет футбольного стадиона»
Белорусский полузащитник Сергей Кисляк рассказал о проблемах, которые окружают белорусский футбол.
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