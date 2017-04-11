Белорусский полузащитник Сергей Кисляк рассказал о проблемах, которые окружают белорусский футбол.

– Но почему тогда белорусский футбол в упадке?

– Я бы не сказал, что это применимо к клубному футболу: минское «Динамо» дважды выходило в групповой этап Лиги Европы, в Беларуси это считается успехом. Сборная выступает плохо, но, думаю, что мы поправим положение – все будет нормально.

Особой помощи от правительства развитию футбола я не вижу. Можно судить хотя бы по тому, что в Минске до сих пор нет футбольного стадиона. С момента, как «Динамо» закрыли на реконструкцию – уже три года сборная в столице не играет.

– Вы встречались с президентом страны – рассказали бы ему о проблемах футбола.

– Мы футболистами никогда с ним не встречались. Конечно, при возможности бы задали такие вопросы. Он многое делает для хоккея, который любит. Футболу тоже старается уделять внимание: какие-то искусственные поля строятся, например. Но особой помощи нет: в чемпионате страны хорошее финансовое положение только у трех команд. Остальные так – мучаются, – сказал Кисляк.

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