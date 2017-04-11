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Побудей переходит из брестского «Динамо» в «Ислочь»
12.04.2017 12:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Вадим Побудей покидает брестское «Динамо» и продолжит карьеру в «Ислочи».
22-летний футболист присоединился к брестчанам перед началом сезона-2016 и за прошедший год провел 32 матча, в которых забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу.
«Брестским болельщикам Побудей запомнится неординарным дриблингом, отличной скоростью и постоянной игрой на обострение.
Футбольный клуб «Динамо-Брест» благодарит Вадима за вклад в достижения команды и желает успехов в дальнейшей карьере», – сообщает пресс-служба «Динамо».
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Белорусский полузащитник Вадим Побудей покидает брестское «Динамо» и продолжит карьеру в «Ислочи».
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