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Побудей переходит из брестского «Динамо» в «Ислочь»

12.04.2017 12:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Вадим Побудей покидает брестское «Динамо» и продолжит карьеру в «Ислочи».

22-летний футболист присоединился к брестчанам перед началом сезона-2016 и за прошедший год провел 32 матча, в которых забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу.

«Брестским болельщикам Побудей запомнится неординарным дриблингом, отличной скоростью и постоянной игрой на обострение.

Футбольный клуб «Динамо-Брест» благодарит Вадима за вклад в достижения команды и желает успехов в дальнейшей карьере», – сообщает пресс-служба «Динамо».

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Теги: Брест
 
 
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Белорусский полузащитник Вадим Побудей покидает брестское «Динамо» и продолжит карьеру в «Ислочи».

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