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«Юность» организует летний турнир с участием московского и рижского «Динамо», «Локомотива» и «Югры»

12.04.2017 13:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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С 26 по 30 июля на «Чижовка-Арене» состоится международный турнир «Кубок Минска», посвященный 950-летию белорусской столицы, в котором примут участие команде КХЛ.

Участники турнира: «Юность-Минск», «Локомотив» (Ярославль), «Динамо» (Рига), «Динамо» (Москва), «Югра»  (Ханты-Мансийск).

Расписание матчей:

26 июля

15.00. Динамо Рига – Югра

19.00. Юность-Минск – Динамо Москва

27 июля

15.00. Локомотив – Динамо Рига

19.00. Юность-Минск – Югра

28 июля

15.00. Локомотив – Югра

19.00. Динамо Москва – Динамо Рига

29 июля

13.00. Динамо Москва – Локомотив

17.00. Юность-Минск – Динамо Рига

30 июля

12.00. Динамо Москва – Югра

17.00. Юность-Минск – Локомотив

«Юность» организует летний турнир с участием московского и рижского «Динамо», «Локомотива» и «Югры»

 
Теги: Минск
 
 
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С 26 по 30 июля на «Чижовка-Арене» состоится международный турнир «Кубок Минска», посвященный 950-летию белорусской столицы, в котором примут участие команде КХЛ.

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