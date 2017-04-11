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«Юность» организует летний турнир с участием московского и рижского «Динамо», «Локомотива» и «Югры»
12.04.2017 13:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
С 26 по 30 июля на «Чижовка-Арене» состоится международный турнир «Кубок Минска», посвященный 950-летию белорусской столицы, в котором примут участие команде КХЛ.
Участники турнира: «Юность-Минск», «Локомотив» (Ярославль), «Динамо» (Рига), «Динамо» (Москва), «Югра» (Ханты-Мансийск).
Расписание матчей:
26 июля
15.00. Динамо Рига – Югра
19.00. Юность-Минск – Динамо Москва
27 июля
15.00. Локомотив – Динамо Рига
19.00. Юность-Минск – Югра
28 июля
15.00. Локомотив – Югра
19.00. Динамо Москва – Динамо Рига
29 июля
13.00. Динамо Москва – Локомотив
17.00. Юность-Минск – Динамо Рига
30 июля
12.00. Динамо Москва – Югра
17.00. Юность-Минск – Локомотив
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С 26 по 30 июля на «Чижовка-Арене» состоится международный турнир «Кубок Минска», посвященный 950-летию белорусской столицы, в котором примут участие команде КХЛ.
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