Вице-президент SEHA-лиги Борис Сапожников в интервью блогеру Tribuna.com Ивану Сапеге рассказал о проблемах с заявкой минского СКА в лигу.

– Спортивный директор СКА в интервью заявил, что лига не дала клубу четких требований. Так ли это?

– Ситуация с минским СКА довольно прозаична. Клуб титулованный, известный, с историей. Но отчего-то руководство СКА забывает, что кроме технических требований и истории есть еще ряд факторов. Например, сколько раз за последние 5 лет клуб выигрывал чемпионат. Сколько абонементов продается (а не раздается) на сезон, какова средняя посещаемость, медийный интерес, работа в соцсетях. Ну и самое главное, – рейтинги.

Я хочу отметить, решение об участии клуба в SEHA или неучастии принимается коллегиально. Это не чье-то личное мнение, а коллегиальное. И, исходя из вышеперечисленных данных, делайте выводы сами. Минский СКА должен пройти некий путь, чтобы соответствовать этим требованиям, выиграть трофеи, подняться в рейтинге ЕГФ, провести серьезную современную работу с болельщиками. Начать с себя, а не с претензий, что их куда-то не берут. Одним словом, сделать много всего. В этом году СКА прислали заявку, мы ее рассмотрим и дадим ответ.

Но, как я уже сказал выше, время слабых команд прошло. На данный момент мы видим, что СКА даже не выиграл Балтийскую лигу, на принципиальных матчах против БГК зал и близко не заполнен (а ведь это, фактически, главные матчи сезона для минчан), существует пропасть между количеством подписчиков в соцсетях у команды из двухмиллионного города и команды из Бреста. Это факты. При этом не стоит забывать, что SEHA-Газпром-Лига – турнир с акцентом на Юго-Восточную Европу, соответственно, добавляя вторую команду из страны не из этого региона, необходимо иметь стопроцентное убедительное соответствие многими критериям.

– Каковы преимущества и недостатки заявки минского СКА?

– Повторюсь, минский СКА это клуб с богатой историей, в былые времена были выиграны трофеи, но сегодня это, к сожалению, в далеком прошлом. Можно иметь достойный дворец, оборудование, но смысл во всем этом, если состав игроков не позволяет выиграть, ни чемпионат, ни кубок, ни выйти в групповой раунд второго по силе еврокубка?

Скажем так, вступая в СЕХУ, клуб предлагает не только непосредственно арену и т.п., но и оболочку в виде работы с болельщиками, интерес СМИ, соцсети и многое другое. В этом году у нас есть очередной запрос от СКА. В ближайшее время мы рассмотрим его и если у СКА есть все необходимые показатели, то будем выносить на голосование.

– Проявляет ли участие в данном процессе национальная федерация? Насколько активен процесс?

– Вы знаете, сколько я помню, господин Коноплев высказывался, что SEHA является любительской лигой. Это вдвойне странно, учитывая, что минский СКА хочет играть в этой же лиге. Наверное, сотрудники БФГ ввели своего шефа в заблуждение, все же господин Коноплев – умный человек, и я списываю эти слова на недопонимание, – сказал Сапожников.

Полностью интервью функционера читайте по ссылке .

Владимир Коноплев: «БГК ставит во главу свою любительскую SEHA-лигу, а не чемпионат Беларуси»

Андрей Крайнов: «Хочу обратиться к Мешкову: окажите СКА содействие по вступлению в SEHA-лигу»

Получите бонус к первому депозиту 200 BYN на 1XBET