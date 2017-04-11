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Чарльз Лингле: «Для меня огромная честь быть частью команды, с удовольствием сыграю за Беларусь»
12.04.2017 13:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий сборной Беларуси Чарльз Лингле рассказал о том, что рад приглашению в национальную команду.
– Чарльз, Дэйв Льюис сказал, что вызвал тебя в сборную. Когда ты будешь в расположении команды?
– Все верно. Я буду на тренировке 17-го числа. Для меня огромная честь быть частью команды, и я с удовольствием сыграю за сборную еще раз. Сделаю все возможное, чтобы заработать место в составе.
– Соскучился по Минску?
– Я скучаю по нему. Этот город занимает большое место в моей жизни. Мне нравится разговаривать о Минске, говорить о нем хорошие вещи.
– Ты доволен окончанием сезона?
– Да, я отлично поработал с «Айсбереном» и вновь почувствовал себя на льду, с нетерпением жду следующего сезона. В данный момент я свободный агент. Жду предложений, хотя у меня и у «Айсберена» есть обоюдный интерес в продолжении сотрудничества, – сказал Лингле.
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Нападающий сборной Беларуси Чарльз Лингле рассказал о том, что рад приглашению в национальную команду.
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