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Кубок федерации. Мировая группа. Саснович, Соболенко, Говорцова и Лапко в 1/2 финала против Швейцарии

12.04.2017 14:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Минске на «Чижовка-Арене» 22-23 апреля пройдет полуфинальный матч Мировой группы Кубка федерации между сборными Беларуси и Швейцарии.

Капитан белорусской команды Эдуард Дубров назвал состав нашей дружины.

Александра Cаснович (22.03.1994)

Арина Соболенко (05.05.1998)

Ольга Говорцова (23.08.1988)

Вера Лапко (29.09.1998)

Ранее сообщалось о том, что лидер нашей команды Виктория Азаренко вернется на корт летом.

Азаренко пришла на решающий матч мужской теннисной сборной

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на «Чижовка-Арене» 22-23 апреля пройдет полуфинальный матч Мировой группы Кубка федерации между сборными Беларуси и Швейцарии.

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