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Кубок федерации. Мировая группа. Саснович, Соболенко, Говорцова и Лапко в 1/2 финала против Швейцарии
12.04.2017 14:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Минске на «Чижовка-Арене» 22-23 апреля пройдет полуфинальный матч Мировой группы Кубка федерации между сборными Беларуси и Швейцарии.
Капитан белорусской команды Эдуард Дубров назвал состав нашей дружины.
Александра Cаснович (22.03.1994)
Арина Соболенко (05.05.1998)
Ольга Говорцова (23.08.1988)
Вера Лапко (29.09.1998)
Ранее сообщалось о том, что лидер нашей команды Виктория Азаренко
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Кубок федерации. Мировая группа. Саснович, Соболенко, Говорцова и Лапко в 1/2 финала против Швейцарии
В Минске на «Чижовка-Арене» 22-23 апреля пройдет полуфинальный матч Мировой группы Кубка федерации между сборными Беларуси и Швейцарии.
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