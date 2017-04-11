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«Реал», «Барселона», «МЮ» и еще 11 клубов примут участие в International Champions Cup-2017

12.04.2017 14:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен состав участников и календарь традиционного летнего турнира International Champions Cup.

Встречи пройдут в трех странах – в США, Китае и Сингапуре.

Участие в турнире примут 14 клубов: «ПСЖ» (Франция), «Реал», «Барселона» (оба – Испания), «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Арсенал» (все – Англия), «Рома», «Ювентус», «Милан», «Интер» (все – Италия), «Бавария», «Боруссия» Дортмунд (оба – Германия).

США:

19 июля. Рома – ПСЖ

20 июля. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

22 июля. Ист-Ратерфорд. Барселона – Ювентус

22 июля. Орландо. Тоттенхэм – ПСЖ

23 июля. Санта-Клара. Реал – Манчестер Юнайтед

25 июля. Гаррисон. Тоттенхэм – Рома

26 июля. Майами-Гарденс. ПСЖ – Ювентус

26 июля. Лэндовер. Барселона – Манчестер Юнайтед

26 июля. Лос-Анджелес. Реал – Манчестер Сити

29 июля. Майами-Гарденс.Реал – Барселона

29 июля. Нэшвилл. Тоттенхэм – Манчестер Сити

30 июля. Фоксборо. Рома – Ювентус

Китай:

18 июля. Гуанчжоу. Милан – Боруссия

19 июля. Шанхай. Бавария – Арсенал

22 июля. Шэньчжэнь. Бавария – Милан

24 июля. Нанкин. Интер – Милан

Сингапур:

25 июля. Сингапур. Челси – Бавария

27 июля. Сингапур. Бавария – Интер

29 июля. Сингапур. Челси – Интер

 
 
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Стал известен состав участников и календарь традиционного летнего турнира International Champions Cup.

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