Бывший главный тренер «Могилева» Михаил Климин рассказал о разнице между командами в Беларуси.

– Очень большая разница между клубами. Команда занимает то место, насколько ей платят денег. Я и Кубок Беларуси брал, и серебряным был, и бронзовым призером, и в Могилеве был третьим, играя еще за то «Химволокно». Какой у тебя бюджет – то место ты и займешь, это даже не обсуждается. Чудес не бывает. Очень-очень редко какой-нибудь «Лестер» может выстрелить. Но опять-таки – у них есть деньги, не такие большие, но есть деньги на добротных футболистов. А тут нет ресурса.

Я бы взял хоккеистов. Но, во-первых, не дают убирать местных. За что я не осуждаю. Наоборот, руководство молодцы. Пытаются дать шанс своим доморощенным игрокам. Я минский парень, но я же не буду набирать команду минчан. Меня же не поймут. Китаев приехал – я его знать не знал, просто парень попросился на просмотр. Он был неплох, мы его оставили, потому что нам нужен был 3-й вратарь. Приехал Петя и выгонять Китая – жалко. Но по концовке, когда приехал Чух, его и уволили. Думали, что раз я его поставил, то он чей-то минский протеже. У меня не было протеже – я никого не знаю из них, это молодое поколение.

Один звонок мне был от знакомого. Меня попросили взять человека на просмотр. Он не мой друг, а просто знакомый. Я сказал, что мне нечего смотреть, если я знаю, что он может. В итоге мы теперь не общаемся. Агенты мне звонили, предлагали игроков. Я у них спрашиваю «Пока я буду просматривать, закончится сезон. Скажите, он хороший игрок, средний или слабый?». Но они говорят, чтобы я взял посмотреть. Это было для того, чтобы если игрок плохой, то агент с ним сотрудничать больше не будет. Я не волшебник, не Гарри Поттер. Если вместо меня приедет Майк Кинен, то восьмое место он не займет. Если только за счет мотивации, из-за того, что он Майк Кинен, то у него это получится.

Но волшебников не бывает. Чемпионаты выигрывают бюджеты. У Гродно самый большой бюджет – они чемпионы. У «Юности» – второй, «Шахтер» и «Гомель» – там уже кто кого. У Жлобина слабее бюджет – они заняли свое место. У «Лиды» да, долги, но питание тоже платят, зарплату платят. Мы заняли свое место, тут не обманешь. Один матч можно выиграть у лидера, но на длинной дистанции этого не получится. Будучи игроком, нам объявляли тройную премию за «Юность», так мы их и прибивали 5:1. Там попробуй не ляг под шайбу – свои с тебя и спросят. Получается, что ты воруешь их деньги.

– Говорят, что одним из факторов успеха победной серии в конце сезона то, что команде давали премии за победу.

– Возможно, так и есть. Был, какой-никакой, стимул. Много слышал в маленьких командах, в том же Новополоцке, что должен быть патриотизм. Там недопонимают, когда говорят. Какой может быть патриотизм, когда нужно кормить детей. Он получает травму, у него выбивают зубы и иди потрать 400 рублей за 4 зуба при зарплате в 200. Да даже нормально поесть не хватит 200 рублей, если ты спортсмен. Нужна фармакология, спортивное питание, если ты хочешь расти. У нас иногда срывался нагрузочный цикл, потому что на фоне усталости приходит травматизм. Не было полноценного питания, протеинов. Да, привозили иногда таблетки, но их хватало на два дня. Должна быть постоянная фарма. Они на выезде поедят колбасой – это ведь неправильно, а нормально их поужинать заставить я не могу и не имею права. Мне «Могилев» очень много дал в плане тренерства, я посмотрел со стороны. Когда я был хоккеистом, то часто я не понимал, делал много ошибок. Все мы не без греха и могли режимить и не режимить, но когда переставали платить деньги, то заканчивался и режим. Мое дело было работать. Я никогда в принципе не заходил к директору, общался только с Рубановым. Я ведь не администратор, я тренер, – сказал Климин.