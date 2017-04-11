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Чемпионат Беларуси. Кульбаков обслужит матч «Динамо» Брест – БАТЭ и другие судейские назначения третьего тура
12.04.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Комиссия назначений департамента судейства и инспектирования АБФФ назначила судейские бригады на матчи 3-го тура чемпионата Беларуси.
Нафтан Новополоцк – Витебск
14 апреля, 17.30
Судьи: Владимир Ищенко, Сергей Теслюк, Денис Емельянчиков.
Инспектор: Владимир Суховаров.
Днепр Могилев – Крумкачы
14 апреля, 19.00
Судьи: Сергей Стецурин, Олег Маслянко, Павел Мазуро.
Инспектор: Геннадий Якубовский.
Торпедо-БелАЗ – Динамо Минск
15 апреля, 15.30
Судьи: Сергей Цинкевич, Алексей Войтешонок, Алексей Ковалев.
Инспектор: Франц Летяго.
Неман – Слуцк
15 апреля, 16.00
Судьи: Сергей Гораютин, Антон Гусев, Иван Спургяш.
Инспектор: Евгений Сережкин.
Минск – Шахтер Солигорск
15 апреля, 17.00
Судьи: Дмитрий Доля, Сергей Гидревич, Сергей Фиринович.
Инспектор: Юрий Кунцевич.
Гомель – Славия Мозырь
15 апреля, 18.00
Судьи: Сергей Лобацевич, Кирилл Пакулин, Юрий Хомченко.
Инспектор: Юрий Майстров.
Городея – Ислочь
15 апреля, 18.30
Судьи: Дмитрий Дмитриев, Дмитрий Загорельский, Максим Комаровский.
Инспектор: Бронислав Ясинский.
Динамо Брест – БАТЭ
15 апреля, 20.00
Судьи: Алексей Кульбаков, Виталий Малютин, Евгений Романов.
Инспектор: Валерий Петрович.
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Чемпионат Беларуси. Кульбаков обслужит матч «Динамо» Брест – БАТЭ и другие судейские назначения третьего тура
Комиссия назначений департамента судейства и инспектирования АБФФ назначила судейские бригады на матчи 3-го тура чемпионата Беларуси.
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