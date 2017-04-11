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Чемпионат Беларуси. Кульбаков обслужит матч «Динамо» Брест – БАТЭ и другие судейские назначения третьего тура

12.04.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комиссия назначений департамента судейства и инспектирования АБФФ назначила судейские бригады на матчи 3-го тура чемпионата Беларуси.

Нафтан Новополоцк – Витебск

14 апреля, 17.30

Судьи: Владимир Ищенко, Сергей Теслюк, Денис Емельянчиков.

Инспектор: Владимир Суховаров.

Днепр Могилев – Крумкачы

14 апреля, 19.00

Судьи: Сергей Стецурин, Олег Маслянко, Павел Мазуро.

Инспектор: Геннадий Якубовский.

Торпедо-БелАЗ – Динамо Минск

15 апреля, 15.30

Судьи: Сергей Цинкевич, Алексей Войтешонок, Алексей Ковалев.

Инспектор: Франц Летяго.

Неман – Слуцк

15 апреля, 16.00

Судьи: Сергей Гораютин, Антон Гусев, Иван Спургяш.

Инспектор: Евгений Сережкин.

Минск – Шахтер Солигорск

15 апреля, 17.00

Судьи: Дмитрий Доля, Сергей Гидревич, Сергей Фиринович.

Инспектор: Юрий Кунцевич.

Гомель – Славия Мозырь

15 апреля, 18.00

Судьи: Сергей Лобацевич, Кирилл Пакулин, Юрий Хомченко.

Инспектор: Юрий Майстров.

Городея – Ислочь

15 апреля, 18.30

Судьи: Дмитрий Дмитриев, Дмитрий Загорельский, Максим Комаровский.

Инспектор: Бронислав Ясинский.

Динамо Брест – БАТЭ

15 апреля, 20.00

Судьи: Алексей Кульбаков, Виталий Малютин, Евгений Романов.

Инспектор: Валерий Петрович.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Комиссия назначений департамента судейства и инспектирования АБФФ назначила судейские бригады на матчи 3-го тура чемпионата Беларуси.

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