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Бурба в ближайшее время покинет минское «Динамо»
12.04.2017 16:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, Павел Бурба в ближайшее время покинет минское «Динамо».
Напомним, в октябре 2016 года специалист был переведен с должности и.о гендиректора клуба, которую занимал с 2015 года, на должность заместителя генерального директора и курирует спортивное направление, управление маркетинга и коммерческих проектов и пресс-службу.
Дозвониться до Бурбы корреспонденту Tribuna.com не удалось.
В прошедшем сезоне «Динамо» вышло в плей-офф и набрало рекордное количество очков в своей истории выступления в КХЛ.
До прихода в Бурба на протяжении 8 лет возглавлял представительство в странах СНГ компании Cisco.
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Как стало известно Tribuna.com, Павел Бурба в ближайшее время покинет минское «Динамо».
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