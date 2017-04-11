Как стало известно Tribuna.com, Павел Бурба в ближайшее время покинет минское «Динамо».

Напомним, в октябре 2016 года специалист был переведен с должности и.о гендиректора клуба, которую занимал с 2015 года, на должность заместителя генерального директора и курирует спортивное направление, управление маркетинга и коммерческих проектов и пресс-службу.

Дозвониться до Бурбы корреспонденту Tribuna.com не удалось.

В прошедшем сезоне «Динамо» вышло в плей-офф и набрало рекордное количество очков в своей истории выступления в КХЛ.

До прихода в Бурба на протяжении 8 лет возглавлял представительство в странах СНГ компании Cisco.