Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян стал участником пилотного выпуска проекта федерации «Судите с нами».

«C момента, когда футбольный сезон-2017 в Беларуси официально стартовал, прошло немногим больше месяца. Однако за это время у болельщиков накопилось немало вопросов относительно решений рефери, принятых в играх кубка и чемпионата страны. Чтобы ответить на самые актуальные из них, мы перезапустили проект «Судите с нами».

Отныне и впредь АБФФ-ТВ на регулярной основе обещает комментировать самые резонансные ситуации во внутренних турнирах страны при помощи авторитетных экспертов», – сообщает официальный сайт АБФФ.