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Сафарьян стал участником пилотного выпуска проекта АБФФ «Судите с нами»
12.04.2017 17:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян стал участником пилотного выпуска проекта федерации «Судите с нами».
«C момента, когда футбольный сезон-2017 в Беларуси официально стартовал, прошло немногим больше месяца. Однако за это время у болельщиков накопилось немало вопросов относительно решений рефери, принятых в играх кубка и чемпионата страны. Чтобы ответить на самые актуальные из них, мы перезапустили проект «Судите с нами».
Отныне и впредь АБФФ-ТВ на регулярной основе обещает комментировать самые резонансные ситуации во внутренних турнирах страны при помощи авторитетных экспертов», – сообщает официальный сайт АБФФ.
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян стал участником пилотного выпуска проекта федерации «Судите с нами».
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