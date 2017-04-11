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Сафарьян стал участником пилотного выпуска проекта АБФФ «Судите с нами»

12.04.2017 17:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян стал участником пилотного выпуска проекта федерации «Судите с нами».

«C момента, когда футбольный сезон-2017 в Беларуси официально стартовал, прошло немногим больше месяца. Однако за это время у болельщиков накопилось немало вопросов относительно решений рефери, принятых в играх кубка и чемпионата страны. Чтобы ответить на самые актуальные из них, мы перезапустили проект «Судите с нами».

Отныне и впредь АБФФ-ТВ на регулярной основе обещает комментировать самые резонансные ситуации во внутренних турнирах страны при помощи авторитетных экспертов», – сообщает официальный сайт АБФФ.

 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян стал участником пилотного выпуска проекта федерации «Судите с нами».

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