Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал спорные эпизоды полуфинального матча Кубка Беларуси «Динамо» Брест – БАТЭ (2:0).

О нарушении Легчилина

Столкновение в центре поля и зафиксированный фол против игрока команды БАТЭ со стороны Легчилина являлся игровым и на предъявление желтой или красной карточки по мнению экспертов не тянул.

О фоле Кендыша на Букаткине

По мнению экспертов, с фолом Кендыша Щербаков принял правильное решение.

О поступке Щербицкого

В эпизоде со Щербицким должен был быть назначен пенальти и предъявлена красная карточка

Как сообщил Сафарьян, главный судья матча Денис Щербаков получил за игру неудовлетворительную оценку.

«Неужели удар Легчилина был менее страшным?» БАТЭ вспомнил о травме Туоминена после бана Щербицкого

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