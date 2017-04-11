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Сергей Сафарьян: «Фол Легчилина в матче против на предъявление желтой или красной карточки по мнению экспертов не тянул»
12.04.2017 17:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал спорные эпизоды полуфинального матча Кубка Беларуси «Динамо» Брест – БАТЭ (2:0).
О нарушении Легчилина
Столкновение в центре поля и зафиксированный фол против игрока команды БАТЭ со стороны Легчилина являлся игровым и на предъявление желтой или красной карточки по мнению экспертов не тянул.
О фоле Кендыша на Букаткине
По мнению экспертов, с фолом Кендыша Щербаков принял правильное решение.
О поступке Щербицкого
В эпизоде со Щербицким должен был быть назначен пенальти и предъявлена красная карточка
Как сообщил Сафарьян, главный судья матча Денис Щербаков получил за игру неудовлетворительную оценку.
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Сергей Сафарьян: «Фол Легчилина в матче против на предъявление желтой или красной карточки по мнению экспертов не тянул»
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал спорные эпизоды полуфинального матча Кубка Беларуси «Динамо» Брест – БАТЭ (2:0).
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