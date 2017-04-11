Главный судья матча «Динамо» Брест – БАТЭ Денис Щербаков получил неудовлетворительную оценку за свою работу.

Как сообщил заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян, арбитр пропустит как минимум два тура. Щербаков не получил назначений на ближайшие игры.

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