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«Динамо» Брест – БАТЭ. Щербаков получил неудовлетворительную оценку за матч
12.04.2017 17:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный судья матча «Динамо» Брест – БАТЭ Денис Щербаков получил неудовлетворительную оценку за свою работу.
Как сообщил заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян, арбитр пропустит как минимум два тура. Щербаков не получил назначений на ближайшие игры.
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Главный судья матча «Динамо» Брест – БАТЭ Денис Щербаков получил неудовлетворительную оценку за свою работу.
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