Тренерский штаб юниорской (не старше 18 лет) сборной определился с финальным составом на ЮЧМ-2017. Защищать честь страны в Словакии будут 23 хоккеиста.

Вратари: Андрей Грищенко (U20/ДЮСШ «Гомель»), Никита Толопило (Минская СДЮШОР БФСО «Динамо»), Евгений Ющенко (U18/ДЮСШ «Гомель»).

Защитники: Артем Борщев (СДЮШОР «Юность»/ HC Springfield Jr Pics 16U), Владислав Габрусь (U20/ЦОР Жлобин), Илья Гурбан («Юность-Минск»), Дмитрий Дерябин (U20/БФСО «Динамо»), Максим Никитин (U20/ЦОР Жлобин), Дмитрий Саврицкий (U20/ СДЮШОР «Юность»), Сергей Сапего (U20/«Витебск»), Владислав Еременко (Calgary Hitmen).

Нападающие: Павел Ажгирей (U20/ЦОР Гродно), Артем Аносов (СДЮШОР «Юность»/Northeast Generals), Владислав Ануфриенко (U18/«Брест»), Артем Балтрук (СДЮШОР им. Л.В.Новожилова г. Новополоцк/Edmonton Oil Kings), Иван Дроздов («Витебск»), Дмитрий Кот (U18/СДЮШОР «Юность»), Игорь Мартынов (U20/ «Гомель»), Владислав Михальчук (U20/СДЮШОР «Юность»), Андрей Павленко (U18/СДЮШОР «Юность-Минск»), Константин Дробыш (Минская СДЮШОР БФСО «Динамо»), Василий Филяев (U20/ЦОР «Жлобин»), Глеб Фирсов (U20/СДЮШОР «Юность»).

Отметим, что лидер юниорской сборной Максим Сушко не попал в заявку из-за того, что его клуб «Оуэн Саунд Аттак» продолжает борьбу в плей-офф лиги Онтарио.

Напомним, в прошлом году белорусские юниоры завоевали первое место в 2016 ИИХФ чемпионате мира группы А Дивизиона I в Минске и пробились в элитный дивизион юниорского хоккея. В этом году белорусы сыграют в словацком Спишска-Нова-Вес в группе B против соперников из США, Чехии, России и Швейцарии.

13 апреля юниорская сборная Беларуси сразится в первом поединке главного мирового форума против команды США. Начало матча в 16.30 по белорусскому времени.