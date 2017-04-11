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«Горизонт» проводит домашние матчи финальной серии чемпионата Беларуси в Столбцах
12.04.2017 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Горизонт» проводит домашние матчи финальной серии чемпионата Беларуси в Столбцах.
«В Столбцах очень хорошие условия, хороший зал. В Минске нет таких. Переезд сюда? Все как-то скомкано получилось. Губернатор сказал, что есть возможность играть в регионе. Выбрали Столбцы. Хорошая инфраструктура. Кроме зала, есть гостиница и питание. На «Виталюре» приходили знакомые и родные баскетболисток и несколько специалистов. Болельщиков было мало. Здесь намного больше», – сказал директор «Горизонта» Дмитрий Львович.
Сообщается, что на постоянной основе клуб в Столбцы перебираться не планирует. Ранее команда выступала в зале «Виталюр».
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«Горизонт» проводит домашние матчи финальной серии чемпионата Беларуси в Столбцах.
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