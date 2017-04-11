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Дмитрий Герчиков: «Опыта Сафарьяну не занимать. Оценкой деятельности рефери он в разных ипостасях занимается более двух десятков лет»
12.04.2017 19:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Дмитрий Герчиков объяснил выбор Сергея Сафарьяна в качестве первого участника передачи «Судите с нами».
«Опыта зампреду АБФФ не занимать. Оценкой деятельности рефери он в разных ипостасях занимается более двух десятков лет», – сказал Герчиков.
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Дмитрий Герчиков: «Опыта Сафарьяну не занимать. Оценкой деятельности рефери он в разных ипостасях занимается более двух десятков лет»
Заместитель департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Дмитрий Герчиков объяснил выбор Сергея Сафарьяна в качестве первого участника передачи «Судите с нами».
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