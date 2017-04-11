﻿ НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Питтсбург» примет «Коламбус», «Сент-Луис» в гостях у «Миннесоты» и другие матчи. 21.by
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НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Питтсбург» примет «Коламбус», «Сент-Луис» в гостях у «Миннесоты» и другие матчи

12.04.2017 19:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд

Монреаль – Рейнджерс
Дата проведения
13 апреля, 02.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Бостон
Дата проведения
13 апреля, 02.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Коламбус
Дата проведения
13 апреля, 02.30, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Сент-Луис
Дата проведения
13 апреля, 04.30, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Сан-Хосе
Дата проведения
13 апреля, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

 
 
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НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

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