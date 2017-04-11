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НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Питтсбург» примет «Коламбус», «Сент-Луис» в гостях у «Миннесоты» и другие матчи
12.04.2017 19:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Питтсбург» примет «Коламбус», «Сент-Луис» в гостях у «Миннесоты» и другие матчи
НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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