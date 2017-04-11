Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может продолжить карьеру в «Реале».

26-летний вратарь сборной Испании, по некоторым данным, хотел бы вернуться в родной город по окончании сезона.

«МЮ» не нуждается в деньгах, поэтому клуб не будет продавать Де Хеа по этой причине.

Манкунианцы готовы отпустить голкипера, если им удастся заполучить полузащитника мадридцев Тони Крооса.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью видит в немце долгосрочную замену Майклу Кэррику.

Клуб из Манчестера также интересуется бразильским опорником Каземиро, но его «Реал» продавать не намерен.