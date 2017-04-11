Бронзовый призер Олимпийский Игр 1996 года по метанию диска, тренер детской спортивно-юношеской школы по легкой атлетике Василий Каптюх рассказал о жизни после того, как его сын погиб во время теракта в Минском метро.

«Если до этого самые яркие воспоминания – рождение сына, Чемпионат мира, Олимпийские игры, то после трагедии стала смерть сына. Очень стало тяжело. Если раньше жизнь воспринимал… ну тоже ведь были теракты, и до этого. Переживал, конечно. Но… когда тебя самого это коснулось. Мир опрокинулся. В последнее время у меня стало пропадать желание к жизни вообще, категорически. Я даже чуть не…

Дома у меня изменилось колоссально все. У меня что-то переключилось в мозгах. Не могу так уже жить, как раньше. Я боюсь людей как-то. Мне кажется, что я лишний человек в обществе. Ну как-то так… Потому что я живу по-другому. Мне тяжело жить. Я в общем-то домой не могу зайти, а здесь, на работе — нормально. Не могу на кладбище к сыну поехать. Давно не был. Не знаю… Раньше машина была, а сейчас она стоит. Надо платить за нее. За ремонт. Это нужно время, чтобы сделать самому.

Дочь художественной гимнастикой занимается. Танцует, очень любит танцы. И поет. Отношения с дочкой слабые. Ужасно. Не хватает на это времени. Если честно, я прихожу домой — и мне уже неохота ничего делать. Хотя когда дочку вижу, радует она меня. Внутри что-то до слез… Отношения с женой совсем никакие. Что-то поменялось после и в ужасную сторону. Каждый по отдельности переживает в себе. А если вместе, то постоянно думаем об одном, и оно никак не получается у нас не думать, не вспоминать.

Я не мог нарадоваться на своего сына. Чья заслуга? Ну, наверное, жены, она воспитала. Всегда такая гордость была, всегда он был готов помочь. Вначале, может, и были какие-то конфузы у нас с ним. Был ему 21 год, как раз такой возраст… Мы как раз перед этим всю ночь сидели, говорили, обсуждали будущее его. Так сложилось, что я ему все сказал — что люблю и уважаю, что он моя гордость… Он ведь ехал как раз в колледж свой документы забирать. А мы об этом в ту ночь даже и не говорили.

Не знал, не думал вообще, что он поехал, ему не надо было вообще никуда ехать в этот день. Это все как-то спонтанно получилось. Момент гибели там решала секунда по сути. Он мог быть ранен, мог остаться инвалидом, мог умереть сразу. Судьба распределила, как мне сказали, так, что ранение он получил внизу у вагона, но потом еще бежал по лестнице несколько пролетов и там упал замертво. Прямое попадание в сердце. И как он потом еще бежал? Человек так может?

Потом только узнали, что был пропущенный вызов за минуту до смерти. Звонил маме, но мама была занята в детском садике. Один простой звонок», – сказал Каптюх.