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МЧМ-2018. Соперниками сборной Беларуси станут Россия, Швеция, Чехия и Швейцария

12.04.2017 20:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Молодежная сборная Беларуси сыграет с командами России, Швеции, Чехии и Швейцарии на групповом этапе чемпионата мира-2018 в элитном дивизионе.

В другую группу попали команды США, Канады, Дании, Словакии и Финляндии.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2017 года по 5 января 2018 года в Баффало.

 

Отметим, белорусы получили право выступить в элите после победы на чемпионате мира-2017 в группе А дивизиона I.

 
 
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Молодежная сборная Беларуси сыграет с командами России, Швеции, Чехии и Швейцарии на групповом этапе чемпионата мира-2018 в элитном дивизионе.

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