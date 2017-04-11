Молодежная сборная Беларуси сыграет с командами России, Швеции, Чехии и Швейцарии на групповом этапе чемпионата мира-2018 в элитном дивизионе.

В другую группу попали команды США, Канады, Дании, Словакии и Финляндии.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2017 года по 5 января 2018 года в Баффало.

Отметим, белорусы получили право выступить в элите после победы на чемпионате мира-2017 в группе А дивизиона I.