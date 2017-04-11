Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал ряд спорных моментов в играх чемпионата Беларуси.

О спорном моменте матча «Гомель» – БАТЭ

В данном эпизоде судья, как и эксперты не усмотрели фол со стороны игрока БАТЭ. Решение не назначать пенальти – правильное. Нарушения не было.

О возможном пенальти в игре «Минск» – «Динамо» Брест

Игрок брестского «Динамо» вступил в единоборство с футболистом «Минска». При этом нарушений правил не отметил ни главный судья, ни комиссия, которая просматривала эпизод этого матча. Фола, а соответственно и пенальти – нет. Решение арбитра – правильное и последовательное.

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