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Сергей Сафарьян: «Пенальти в матче «Гомель» – БАТЭ? Судья, как и эксперты не усмотрели фол со стороны игрока борисовчан»
12.04.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал ряд спорных моментов в играх чемпионата Беларуси.
О спорном моменте матча «Гомель» – БАТЭ
В данном эпизоде судья, как и эксперты не усмотрели фол со стороны игрока БАТЭ. Решение не назначать пенальти – правильное. Нарушения не было.
О возможном пенальти в игре «Минск» – «Динамо» Брест
Игрок брестского «Динамо» вступил в единоборство с футболистом «Минска». При этом нарушений правил не отметил ни главный судья, ни комиссия, которая просматривала эпизод этого матча. Фола, а соответственно и пенальти – нет. Решение арбитра – правильное и последовательное.
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Сергей Сафарьян: «Пенальти в матче «Гомель» – БАТЭ? Судья, как и эксперты не усмотрели фол со стороны игрока борисовчан»
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал ряд спорных моментов в играх чемпионата Беларуси.
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